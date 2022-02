Morire per fame: il diffusissimo 'virus' che in troppi hanno dimenticato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In questo momento in Africa 1 persona su 5 - 282 milioni di abitanti - soffre di denutrizione e 93 milioni di persone in 36 paesi stanno rimanendo letteralmente senza cibo. I più colpiti sono donne e ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In questo momento in Africa 1 persona su 5 - 282 milioni di abitanti - soffre di denutrizione e 93 milioni di persone in 36 paesi stanno rimanendo letteralmente senza cibo. I più colpiti sono donne e ...

Ultime Notizie dalla rete : Morire per Morire per fame: il diffusissimo 'virus' che in troppi hanno dimenticato In Africa meridionale, la popolazione dello Zimbabwe meridionale, del Lesotho, del Mozambico, del Malawi e del Madascar sta lottando per resistere all'impatto combinato di eventi climatici sempre più ...

Calabria, una bambina non può morire per la mancanza di ospedali adeguati Il Fatto Quotidiano Morire per fame: il diffusissimo "virus" che in troppi hanno dimenticato I più colpiti sono donne e bambini. Nella regione sub-sahariana un bambino muore per fame ogni 30 secondi, 1 su 3 sotto i cinque anni soffre di denutrizione cronica, mentre 2 donne su 5 (in età ...

