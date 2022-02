LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 in DIRETTA: Evenepoel stacca tutti. Nibali e Ciccone poco brillanti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 17:40 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per essere stati con noi di OA Sport nel racconto di questa prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana, corsa attesissima di questo inizio di stagione 2022. Noi vi diamo appuntamento a domani per la seconda tappa e vi invitiamo a continuare a seguirci per tutti gli approfondimenti e le analisi su questa e tante altre corse! 17:38 Ecco la top10 di oggi: 1. Remco Evenepoel 2. Aleksandr Vlasov 3. Carlos Rodriguez 4. Enric Mas 5. Luis Leon Sanchez 6. Antwan Tolhoek 7. Alejandro Valverde 8. Jakob Fuglsang 9. Matej Mohoric 10. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI LADELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 17:40 Si chiude qui la nostra. Grazie per essere stati con noi di OA Sport nel racconto di questa prima tappa dellaa la, corsa attesissima di questo inizio di stagione. Noi vi diamo appuntamento a domani per la seconda tappa e vi invitiamo a continuare a seguirci pergli approfondimenti e le analisi su questa e tante altre corse! 17:38 Ecco la top10 di oggi: 1. Remco2. Aleksandr Vlasov 3. Carlos Rodriguez 4. Enric Mas 5. Luis Leon Sanchez 6. Antwan Tolhoek 7. Alejandro Valverde 8. Jakob Fuglsang 9. Matej Mohoric 10. ...

