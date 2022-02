Lazio, paura per Basic: rapinato e minacciato con una pistola in zona Parioli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) paura per Toma Basic. Il centrocampista della Lazio è stato rapinato di un Rolex d’oro e minacciato con una pistola mentre si trovava nella zona dei Parioli, a Roma. Il fatto è accaduto intorno alle 13.30. Adesso sulla vicenda indagherà la polizia per cercare di far luce sull’accaduto e trovare il colpevole della rapina. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022)per Toma. Il centrocampista dellaè statodi un Rolex d’oro econ unamentre si trovava nelladei, a Roma. Il fatto è accaduto intorno alle 13.30. Adesso sulla vicenda indagherà la polizia per cercare di far luce sull’accaduto e trovare il colpevole della rapina. SportFace.

