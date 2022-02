Laura Pausini a Sanremo La frase sulla morte di Maradona che nessuno dimentica

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)alla seconda serata del Festival di. La cantante è stata protagonista alla kermesse canora. C’era grande attesa dei fan e degli amanti della musica per l’esibizione diche torna al Festival di. Sul palco del teatro Ariston la cantante ha interpretato ‘Scatola’, ha duettato con Mika mentre Cattelan ha suonato nell’orchestra. Arriva anche la conferma che loro tre saranno i prossimi conduttori dell’Eurovision. Eppure l’esibizione dellaha suscitato un ricordo in molti tifosi del Napoli e non solo., infatti,le parole dellaalladi Diego Armando. La cantante su Twitter scrisse: “In Italia fa più ...

trash_italiano : #Eurovision2022: conducono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan - #Sanremo2022 - team_world : Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan sono ufficialmente i presentatori di #Eurovision2022 in programma a Torin… - _the_jackal : Una serata di Sanremo così lunga che anche gli ospiti hanno gli ospiti Mika a sorpresa mentre canta Laura Pausini… - EdoardoArpaia : La nostra magnifica #MoleAntonelliana ci ricorda che mancano cento giorni all’importante #EurovisionSongContest 202… - robcampagnola : RT @Variety: Eurovision 2022 Sets Hosts: Laura Pausini, Alessandro Cattelan and Mika -

In occasione della sua partecipazione come super ospite durante la seconda serata del Festival di Sanremo,ha annunciato la data di debutto del suo film- piacere di conoscerti , che arriverà su Prime Video in tutto il mondo il 7 aprile. Non solo: la cantante nominata all'Oscar ...Amadeus accoglie sul palco dell'Ariston, Mika e Alessandro Cattelan ufficializzando la loro conduzione all'Eurovision Song Contest, che partirà tra 100 giorni a Torino (il countdown è iniziato sulla cupola della Mole ...Annunciato a luglio dell’anno scorso, il film è nato da un’idea originale di Laura Pausini e da lei scritto assieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta, il film vede la supervisione creativa di Francesca ...Il set inizia con Laura Pausini che intona il nuovo singolo “Scatola”, scritto per lei da Madame. “Anche stasera mi sono emozionata. È veramente un colpo al cuore”, dice Laura, spiegando che ...