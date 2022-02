Horizon Automotive stringe partnership con Facile.it

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) –ha stretto unacon.it, il primo sito di comparazione in Italia, per la gestione completa delle offerte di noleggio a lungo termine..it, nato nel 2008 con l'obiettivo di paragonare diverse tariffe assicurative, ha deciso di ampliare la propria offerta e di entrare nel mondo dell', con la proposta di auto in vendita e a noleggio a lungo termine, avvalendosi come sempre dei migliori operatori sul mercato e forte di una base clienti davvero senza paragoni. In questo contesto, la forza diè la disponibilità di veicoli, anche in pronta consegna, grazie ad un modello di business unico che prevede lacon i principali Gruppi a livello nazionale, che hanno da subito ...

