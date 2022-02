GF Vip, Alex Belli a Sanremo: ecco cosa è successo stanotte mentre andava in onda il Festival di Sanremo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo è finalmente cominciato ma i riflettori continuano a rimanere accesi anche sul GF Vip. In particolare su Alex Belli, che è stato avvistato proprio nella cittadina ligure. A darne notizia è stato Dagospia. LEGGI ANCHE : — GF Vip, Manila legge il copione di Delia e Alex Belli: Davide resta senza parole Alex Belli sarebbe arrivato a Sanremo per presenziare a una serata in un noto locale della zona. Si tratta del Victory Morgana Bay, dove secondo l’indiscrezione, sono stati presenti oltre ad Alex Belli, Adua Del Vesco, Paola Caruso, Gilles Rocca, Massimo Boldi e altri personaggi. Alex Belli a Sanremo La notizia si è ... Leggi su funweek (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildiè finalmente cominciato ma i riflettori continuano a rimanere accesi anche sul GF Vip. In particolare su, che è stato avvistato proprio nella cittadina ligure. A darne notizia è stato Dagospia. LEGGI ANCHE : — GF Vip, Manila legge il copione di Delia e: Davide resta senza parolesarebbe arrivato aper presenziare a una serata in un noto locale della zona. Si tratta del Victory Morgana Bay, dove secondo l’indiscrezione, sono stati presenti oltre ad, Adua Del Vesco, Paola Caruso, Gilles Rocca, Massimo Boldi e altri personaggi.La notizia si è ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, in arrivo un progetto “very h0t” per Alex Belli? L’indiscrezione Il rumor è stato lanciato dal settimana… - infoitcultura : GF Vip, Kabir Bedi non crede all’amore libero di Alex: “Ipocrita!” - LeonardoSandri2 : Detto anche da Kabir Bedi ' Alex e soleil due ipocriti ' #gfvip - tuttopuntotv : GF Vip, Kabir Bedi non crede all’amore libero di Alex: “Ipocrita!” #GFVip6 #GFVip #alexbelli #deliaduran… - Lorenzo83497205 : Grande Fratello Vip, crolla la diplomazia di Kabir Bedi: 'Alex e Soleil, due ipocriti' -