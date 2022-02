Ermal Meta ha una nuova fidanzata: chi è Chiara Sturdà (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ermal Meta nuova fidanzata: Chiara Sturdà occupa un posto speciale nel cuore del cantante albanese naturalizzato italiano. A più di due anni dalla sofferta rottura con colei che fu la sua compagna per 9 lunghi anni, Silvia Notargiacomo, il cantante torna a sorridere. Ermal e Silvia erano stati insieme per circa 10 anni. Il cantante aveva detto al riguardo: “Ho avuto con Silvia una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano soltanto noi due”. E a stento trattenne le lacrime quando, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, gli venne rivolta qualche domanda al riguardo. Oggi quella malinconia è solo un ricordo. Ermal Meta è di nuovo innamorato e si sta godendo una bella vacanza nelle isole greche insieme al suo nuovo amore, al fratello Rinald ed altri amici. Le foto social che documentano le sue giornate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ermal Metaoccupa un posto speciale nel cuore del cantante albanese naturalizzato italiano. A più di due anni dalla sofferta rottura con colei che fu la sua compagna per 9 lunghi anni, Silvia Notargiacomo, il cantante torna a sorridere. Ermal e Silvia erano stati insieme per circa 10 anni. Il cantante aveva detto al riguardo: “Ho avuto con Silvia una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano soltanto noi due”. E a stento trattenne le lacrime quando, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, gli venne rivolta qualche domanda al riguardo. Oggi quella malinconia è solo un ricordo. Ermal Meta è di nuovo innamorato e si sta godendo una bella vacanza nelle isole greche insieme al suo nuovo amore, al fratello Rinald ed altri amici. Le foto social che documentano le sue giornate ...

Sanremo 2022, Fabrizio Moro: 'Senza paura di farmi leggere troppo dentro' ... su una base di pianoforte di quattro accordi ...particolarmente difficile per l'ispirazione che ha ... con "Non mi avete fatto niente" in coppia con Ermal Meta

Il festival delle emozioni, grande attesa per Checco Zalone e Laura Pausini E sulla Costa Toscana Ermal Meta . Non ci sarà ... siamo solo all'inizio - ha risposto Amadeus - ... è una gioia da vivere giorno per giorno'.

