Draghi resta a Palazzo Chigi. Possiamo dire che ci convince il suo governo dei Migliori? No (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo la mattanza di candidature improbabili e indigeste – a parte quella di Sabino Cassese, un costituzionalista di sicura fede democratica e quella di bandiera di Luigi Manconi – la riconferma di Sergio Mattarella a Capo dello Stato è un finale di partita quanto mai rassicurante. Scongiurate le elezioni politiche anticipate o un nuovo governo messo su in fretta, al buio o quasi, in caso di elezione di Draghi al Quirinale, sul medesimo tandem guidato da Mattarella continuerà quindi a pedalare anche l’attuale premier. Una doppia buona notizia per un’Italia in mezzo al guado del Pnrr, le cui risorse vanno spese secondo le regole e i tempi dovuti, o dovranno essere restituite. Vuol dire che ci convince l’attuale “governo dei Migliori”? Al di là dell’importante stima internazionale di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo la mattanza di candidature improbabili e indigeste – a parte quella di Sabino Cassese, un costituzionalista di sicura fede democratica e quella di bandiera di Luigi Manconi – la riconferma di Sergio Mattarella a Capo dello Stato è un finale di partita quanto mai rassicurante. Scongiurate le elezioni politiche anticipate o un nuovomesso su in fretta, al buio o quasi, in caso di elezione dial Quirinale, sul medesimo tandem guidato da Mattarella continuerà quindi a pedalare anche l’attuale premier. Una doppia buona notizia per un’Italia in mezzo al guado del Pnrr, le cui risorse vanno spese secondo le regole e i tempi dovuti, o dovranno essere restituite. Vuolche cil’attuale “dei”? Al di là dell’importante stima internazionale di cui ...

