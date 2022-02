Dentro l’editoria tra profitti e profittatori

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Campione del libero pensiero o, come usa dire, volgare profittatore? Tony Lyons, proprietario della piccola sigla statunitense Skyhorse, viene descritto da Edward Helmore sul «Guardian» con toni dubbiosi. Da qualche anno, infatti, Lyons ha cambiato la linea della sua casa editrice, nata nel 2006 e inizialmente dedicata alle attività all’aria aperta, pubblicando libri che per un motivo o per l’altro erano stati rifiutati da editori più importanti. In alcuni casi, soprattutto in una prospettiva europea, le scelte dell’editore non appaiono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.