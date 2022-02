Cosa aspettarsi dalla seconda serata di Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo 2022, atto secondo, cioè la serata in onda mercoledì 2 febbraio, in cui gli altri tredici cantanti in gara presenteranno le loro canzoni per la prima volta. La puntata d’inaugurazione è andata bene, e la conferma di quella che era una sensazione, sono gli ascolti. 10.911.000 telespettatori, pari al 54,7% di share, hanno seguito la prima puntata del Festival, che ha staccato il dato del 46,4% di share dello scorso anno. Buona la prima di Sanremo 2022, ma non si fa quasi in tempo a dirlo, che è già tempo di pensare al nuovo appuntamento. Ecco, quindi, Cosa c’è da sapere e da aspettarsi (si spero lo stesso ritmo vivace) nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022. seconda ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022), atto secondo, cioè lain onda mercoledì 2 febbraio, in cui gli altri tredici cantanti in gara presenteranno le loro canzoni per la prima volta. La puntata d’inaugurazione è andata bene, e la conferma di quella che era una sensazione, sono gli ascolti. 10.911.000 telespettatori, pari al 54,7% di share, hanno seguito la prima puntata del Festival, che ha staccato il dato del 46,4% di share dello scorso anno. Buona la prima di, ma non si fa quasi in tempo a dirlo, che è già tempo di pensare al nuovo appuntamento. Ecco, quindi,c’è da sapere e da(si spero lo stesso ritmo vivace) nelladel Festival di...

Alcesten : RT @liliaragnar: Vai a dirlo ai genitori che hanno perso figli come Camilla la classe non sa nemmeno cosa sia e neanche tu e certo ...lavo… - DeodatoRibeira : RT @liliaragnar: Vai a dirlo ai genitori che hanno perso figli come Camilla la classe non sa nemmeno cosa sia e neanche tu e certo ...lavo… - marco_malanga : RT @liliaragnar: Vai a dirlo ai genitori che hanno perso figli come Camilla la classe non sa nemmeno cosa sia e neanche tu e certo ...lavo… - peppiniellopz : RT @liliaragnar: Vai a dirlo ai genitori che hanno perso figli come Camilla la classe non sa nemmeno cosa sia e neanche tu e certo ...lavo… - carseri : RT @liliaragnar: Vai a dirlo ai genitori che hanno perso figli come Camilla la classe non sa nemmeno cosa sia e neanche tu e certo ...lavo… -