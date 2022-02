Chi l’ha visto ci aspetta oggi 2 febbraio: i casi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non si ferma Chi l’ha visto. Federica Sciarelli va in onda anche nella settimana di Sanremo e si continua con i grandi casi che tengono incollati alla tv i telespettatori di Rai 3. I casi di cronaca purtroppo sono tanti e ancora tante le questioni irrisolte. In questa puntata ci saranno anche degli aggiornamenti in tempo reale sulla vicenda della ragazza che è stata uccisa in provincia di Napoli. Il suo presunto assassino non è stato ancora trovato. Chi l’ha visto?”, mercoledì 2 febbraio in prima serata alle 21.20 su Rai3, tutte le novità sui casi trattati dal programma. Si inizia con il caso di Liliana, la donna di Trieste trovata morta in un parco . I giorni passano ma non ci sono ancora novità su questa storia. Sappiamo che negli ultimi giorni, dopo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non si ferma Chi. Federica Sciarelli va in onda anche nella settimana di Sanremo e si continua con i grandiche tengono incollati alla tv i telespettatori di Rai 3. Idi cronaca purtroppo sono tanti e ancora tante le questioni irrisolte. In questa puntata ci saranno anche degli aggiornamenti in tempo reale sulla vicenda della ragazza che è stata uccisa in provincia di Napoli. Il suo presunto assassino non è stato ancora trovato. Chi?”, mercoledì 2in prima serata alle 21.20 su Rai3, tutte le novità suitrattati dal programma. Si inizia con il caso di Liliana, la donna di Trieste trovata morta in un parco . I giorni passano ma non ci sono ancora novità su questa storia. Sappiamo che negli ultimi giorni, dopo ...

