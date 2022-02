Aldo Grasso dà una bella lezione a quelli di Report (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Report, quel teorema su Berlusconi nell’inchiesta di Ranucci Corriere della sera, pagina 43, di Aldo Grasso. Silvio Berlusconi era appena uscito dall’ospedale e su Rai3 andava in onda Report con un’inchiesta di Luca Bertazzoni dal titolo II Paese che amo. Qui non si discute di tempistica, ma di metodo. Sigfrido Ranucci è libero di organizzare inchieste su Berlusconi, ma, a quasi 30 anni dalla «discesa in campo», mi sarei aspettato un salto di qualità, un’analisi politica, insomma qualcosa degno della Rai, del servizio pubblico. E invece ecco l’incipit moralistico: «Berlusconi aveva tutti i diritti di diventare presidente della Repubblica, non lo è diventato perché ha inoculato nella società un modello di scorciatoie, uomo solo al comando, interessi personali, editti bulgari e fango sugli avversari». Poi si è parlato ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 2 febbraio 2022), quel teorema su Berlusconi nell’inchiesta di Ranucci Corriere della sera, pagina 43, di. Silvio Berlusconi era appena uscito dall’ospedale e su Rai3 andava in ondacon un’inchiesta di Luca Bertazzoni dal titolo II Paese che amo. Qui non si discute di tempistica, ma di metodo. Sigfrido Ranucci è libero di organizzare inchieste su Berlusconi, ma, a quasi 30 anni dalla «discesa in campo», mi sarei aspettato un salto di qualità, un’analisi politica, insomma qualcosa degno della Rai, del servizio pubblico. E invece ecco l’incipit moralistico: «Berlusconi aveva tutti i diritti di diventare presidente della Repubblica, non lo è diventato perché ha inoculato nella società un modello di scorciatoie, uomo solo al comando, interessi personali, editti bulgari e fango sugli avversari». Poi si è parlato ...

