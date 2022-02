A Salerno corsi pizzeria e pasticceria per ragazzi autistici (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Due laboratori per rendere indipendenti sul lavoro i ragazzi autistici e avvicinarli al mondo della pizza e della pasticceria. E’ duplice l’obiettivo alla base del progetto promosso a Salerno dall’Osservatorio Italiano Studio e Monitoraggio Autismo e da In Cibum, organizzatori dei corsi in pizzeria e in pasticceria. Oggi si terrà il primo incontro durante il quale Valentino Tafuri, il coordinatore didattico del corso per pizzaioli e panificatori, conoscerà i nuovi allievi: un taglio del nastro ideale per prepararsi a replicare l’esperienza vissuta con la prima edizione del corso che sta portando all’apertura della pizzeria “Farina del nostro sacco”. Un sogno imprenditoriale che ha regalato un nuovo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Due laboratori per rendere indipendenti sul lavoro ie avvicinarli al mondo della pizza e della. E’ duplice l’obiettivo alla base del progetto promosso adall’Osservatorio Italiano Studio e Monitoraggio Autismo e da In Cibum, organizzatori deiine in. Oggi si terrà il primo incontro durante il quale Valentino Tafuri, il coordinatore didattico del corso per pizzaioli e panificatori, conoscerà i nuovi allievi: un taglio del nastro ideale per prepararsi a replicare l’esperienza vissuta con la prima edizione del corso che sta portando all’apertura della“Farina del nostro sacco”. Un sogno imprenditoriale che ha regalato un nuovo ...

