Sophie Codegoni sta male? Paura al Gf Vip | la richiesta d’aiuto disperata

(Di martedì 1 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.preoccupa davvero tutti i suoi fan, da giorni si inseguono le voci che riguardano la sua salute e adesso arriva la conferma. Il Grande Fratello Vip proprio ieri è tornato in onda con una nuova puntata che ha visto il ritiro di Gianmaria per motivi lavorativi e i quattro vipponi candidati al televoto,

Advertising

Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Al 'Grande Fratello Vip' Sophie Codegoni gelosa di Alessandro Basciano: 'Continui a fissare Delia' #grandefgratellovi… - marcoerre_ : ~ Sophie Codegoni - infoitcultura : GF Vip. Sophie Codegoni sta male, i gravi problemi della gieffina allarmano: scatta la richiesta di aiuto - infoitcultura : GF Vip, Sophie Codegoni sviene, la regia censura le immagini: fan in ansia (VIDEO) - infoitcultura : Gf Vip 6, Sophie Codegoni condizioni preoccupanti: “Non mangia più” -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

Un pensiero condiviso anche da: 'Siamo qui da cinque mesi, si mi rode . Dopo due settimane, dicono che sta portando una verità che sinceramente io non vedo. Odio intervenire senza ......di quest'ultimo nei confronti di Denise e per il quale ha pianto sentendosi tradito da un amico sul quale aveva potuto contare sin dalla sua avventura come corteggiatore di, nella ...Infatti, Sophie Codegoni, aveva confessato di concedersi un pasto al giorno e di evitare completamente i carboidrati. La cosa che tanti hanno sottolineato era la possibilità di dare un cattivo esempio ...Poche ore fa abbiamo visto i social preoccupati per le condizioni di salute di Sophie Codegoni. Mentre adesso si teme un’uscita di scena importante dal reality, quella di Barù. L’enologo infatti ha ...