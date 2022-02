Sanremo, la Muti “rompe” con Armani e sceglie il napoletano Scognamiglio (Di martedì 1 febbraio 2022) Ornella Muti in co-conduzione al Festival di Sanremo con degli abiti firmati dallo stilista napoletano Francesco Scognamiglio. Parlando del fatto che dopo un lungo sodalizio con Giorgio Armani questa sera indosserà i vestiti del creatore di moda nato nel 1975 a Pompei, ha dichiarato: “Con Armani non c’è stato nessun litigio, nessun tradimento. Armani è uno stilista che amo moltissimo, tutto il mondo lo ama. Semplicemente ci sono momenti in cui ti senti meglio in un abito piuttosto che in un altro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 1 febbraio 2022) Ornellain co-conduzione al Festival dicon degli abiti firmati dallo stilistaFrancesco. Parlando del fatto che dopo un lungo sodalizio con Giorgioquesta sera indosserà i vestiti del creatore di moda nato nel 1975 a Pompei, ha dichiarato: “Connon c’è stato nessun litigio, nessun tradimento.è uno stilista che amo moltissimo, tutto il mondo lo ama. Semplicemente ci sono momenti in cui ti senti meglio in un abito piuttosto che in un altro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

