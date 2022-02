Quirinale, pranzo tra Di Maio e Belloni (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la direttrice del Dis Elisabetta Belloni. Come riportato da ‘Il Foglio’, il titolare della Farnesina e la numero uno del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza si sono visti a pranzo, in un ristorante nel centro di Roma. L’incontro arriva dopo le tensioni della scorsa settimana sul Quirinale: il nome di Belloni era entrato nella rosa dei candidati, ma l’ipotesi è poi tramontata a causa dei veti delle forze politiche. Proprio su una possibile candidatura di Belloni si è consumato lo scontro tra Di Maio e Giuseppe Conte: “Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta Belloni. Senza un accordo condiviso”, aveva ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Die la direttrice del Dis Elisabetta. Come riportato da ‘Il Foglio’, il titolare della Farnesina e la numero uno del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza si sono visti a, in un ristorante nel centro di Roma. L’incontro arriva dopo le tensioni della scorsa settimana sul: il nome diera entrato nella rosa dei candidati, ma l’ipotesi è poi tramontata a causa dei veti delle forze politiche. Proprio su una possibile candidatura disi è consumato lo scontro tra Die Giuseppe Conte: “Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta. Senza un accordo condiviso”, aveva ...

Advertising

ilfoglio_it : Un incontro per chiarirsi, in centro a Roma, dopo il #Quirinale: Di Maio e Belloni pranzano insieme. Così Il minist… - simocanettieri : RT @lucianocapone: 'Un pranzo per chiarirsi. Hanno scelto un ristorante nel centro di Roma, 'Luciano Cucina Italiana', il ministro degli Es… - telodogratis : Quirinale, pranzo tra Di Maio e Belloni - Rossana44792035 : RT @lucianocapone: 'Un pranzo per chiarirsi. Hanno scelto un ristorante nel centro di Roma, 'Luciano Cucina Italiana', il ministro degli Es… - SalvatoreMerlo : RT @ilfoglio_it: Un incontro per chiarirsi, in centro a Roma, dopo il #Quirinale: Di Maio e Belloni pranzano insieme. Così Il ministro degl… -