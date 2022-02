Pizza Champignons League | l’Uefa intenta una causa contro un ristorante tedesco

Leggi su sportface

(Di martedì 1 febbraio 2022) La Uefa faalla pizzeria tedescaWolk (traducibile come “La nuvola della”). Il motivo? Laai funghi, che i proprietari hanno chiamato “” sfruttando l’assonanza con la nota competizione continentale per club. Il nome però assomiglia troppo a quello della Championse la Uefa ha deciso di far valere il copyright. I titolari del locale di Giessen, in Assia, hanno pubblicato sui loro profili Facebook e Instagram la lettera ricevuta da uno studio legale per conto della Uefa, che annuncia l’avvio di un’azione legale. Il nome “Championsè un marchio registrato e la Federcalcio intende tutelarlo”, si legge. Intanto, i media tedeschi, compresa la Bild, stanno dando ampio risalto alla vicenda. Ma il ...