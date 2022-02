Omicron 2, più contagiosa e capace di eludere i vaccini ma i positivi hanno il 40% in meno di trasmettere l’infezione (Di martedì 1 febbraio 2022) A distanza di alcune settimane dai primi sequenziamenti è possibile circoscrivere le caratteristiche della sotto-variante Omicron BA.2. La mutazione è più contagiosa della sorella BA.1 (che ormai è dilagante e ha soppiantato Delta), ha una maggiore capacità di sfuggire alla protezione offerta dai vaccini ma, quando infetta una persona vaccinata, ha minore capacità di diffondersi ulteriormente. Questi i nuovi dati arrivano dallo studio condotto in Danimarca, dello Statens Serum Institut di Copenhagen reso disponibile sulla piattaforma medRxiv che pubblica gli articoli in attesa di revisione della comunità scientifica La ricerca ha analizzato un campione di contagi in ambiente domestico verificatisi tra dicembre e gennaio. Le 8.541 persone considerate (2.122 con la sotto-variante BA.2) scoprendo che nelle case infettate da BA.1 le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) A distanza di alcune settimane dai primi sequenziamenti è possibile circoscrivere le caratteristiche della sotto-varianteBA.2. La mutazione è piùdella sorella BA.1 (che ormai è dilagante e ha soppiantato Delta), ha una maggiore capacità di sfuggire alla protezione offerta daima, quando infetta una persona vaccinata, ha minore capacità di diffondersi ulteriormente. Questi i nuovi dati arrivano dallo studio condotto in Danimarca, dello Statens Serum Institut di Copenhagen reso disponibile sulla piattaforma medRxiv che pubblica gli articoli in attesa di revisione della comunità scientifica La ricerca ha analizzato un campione di contagi in ambiente domestico verificatisi tra dicembre e gennaio. Le 8.541 persone considerate (2.122 con la sotto-variante BA.2) scoprendo che nelle case infettate da BA.1 le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza vede 'un momento difficile per il diffondersi di Omicron. Dobbiamo insistere sui vaccini senza alcuna ambi… - RobertoBurioni : Quello che è certo è che omicron, anche se meno letale, può comunque mandare al creatore un numero rilevante di per… - Agenzia_Ansa : La variante Omicron è più trasmissibile della Delta sebbene determini una carica virale simile e talvolta inferiore… - lorenzo10469500 : Omicron 2 è «più difficile da tracciare», dai sintomi alla mutazione ecco i segnali d'allarme in Gran Bretagna -… - tribuna_treviso : La sottovariante della Omicron, identificata come BA.2, secondo uno studio danese, è «più contagiosa rispetto a que… -