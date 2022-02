Nei prossimi mesi le istituzioni europee si giocano una parte importante del loro futuro

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 febbraio 2022) La riunione dell’Eurogruppo a diciannove del 17 gennaio e quella dei ministri delle finanze dell’Unione europea a ventisette (Ecofin) del 18 gennaio sono servite essenzialmente per tastare il polso ai nuovi ministri tedesco, austriaco, olandese e lussemburghese, tutti convinti che, per molti, la corsa dellee nazionali verso la riforma della governance economica e finanziaria si giocherà come una gara ciclistica di velocità su pista, dove tutti i corridori useranno la tattica dilatoria del surplace. Viene attribuita al primo presidente della Commissione europea, Walter Hallstein, l’analogia fra la corsa della bicicletta e l’integrazione europea: ambedue se non camminano rovinano per terra ed evidentemente Walter Hallstein credeva poco nell’efficacia della tattica del surplace ed era comunque convinto che, alla ...