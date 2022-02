Myanmar, in un anno dal golpe 1.500 persone uccise (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ trascorso già un anno da quando, il 1° febbraio 2021, le autorità militari del Myanmar presero con forza il governo del Paese in totale sfregio della volontà popolare espressa nelle elezioni generali dell’8 novembre 2020. Questo golpe ha bloccato la transizione democratica del Paese con drammatici risultati umanitari, tragiche conseguenze sociali e terribili contrazioni dei diritti umani. L’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, in concomitanza di questa triste ricorrenza ha affermato che “L’Unione europea è profondamente preoccupata per la continua escalation della violenza e l’evoluzione verso un conflitto prolungato con implicazioni regionali. Dopo il colpo di Stato militare, la situazione è continuamente e gravemente deteriorata. Gran parte della popolazione si trova ora in una situazione altamente ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ trascorso già unda quando, il 1° febbraio 2021, le autorità militari delpresero con forza il governo del Paese in totale sfregio della volontà popolare espressa nelle elezioni generali dell’8 novembre 2020. Questoha bloccato la transizione democratica del Paese con drammatici risultati umanitari, tragiche conseguenze sociali e terribili contrazioni dei diritti umani. L’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, in concomitanza di questa triste ricorrenza ha affermato che “L’Unione europea è profondamente preoccupata per la continua escalation della violenza e l’evoluzione verso un conflitto prolungato con implicazioni regionali. Dopo il colpo di Stato militare, la situazione è continuamente e gravemente deteriorata. Gran parte della popolazione si trova ora in una situazione altamente ...

