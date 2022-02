Morti bianche, altri tre decessi sul posto di lavoro (Di martedì 1 febbraio 2022) nelle ultime 24 ore. Si aggrava il numero dei decessi in Italia Sale il numero delle vittime sul luogo di lavoro in Italia. Nelle ultime 24 ore sono tre i decessi registrati nel nostro paese. Il primo si è verificato a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove un uomo di 56 anni è stato travolto da un mezzo agricolo. L’uomo stava rientrando a bordo di un muletto, quando ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato su un fianco, travolgendo l’uomo, rimasto incastrato sotto il muletto. Inutili, i soccorsi per salvargli la vita. La seconda morte bianca si è verificata a Fusina, nel Veneziano, dove un operaio di 50 anni è morto precipitando da un’impalcatura. Anche in questo caso, i sanitari del 118 hanno cercato di rianimare l’uomo, ma senza successo. Leggi anche: “DUE ANNI DI COVID”, LO SPECIALE DE LE IENE IN ONDA ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022) nelle ultime 24 ore. Si aggrava il numero deiin Italia Sale il numero delle vittime sul luogo diin Italia. Nelle ultime 24 ore sono tre iregistrati nel nostro paese. Il primo si è verificato a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove un uomo di 56 anni è stato travolto da un mezzo agricolo. L’uomo stava rientrando a bordo di un muletto, quando ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato su un fianco, travolgendo l’uomo, rimasto incastrato sotto il muletto. Inutili, i soccorsi per salvargli la vita. La seconda morte bianca si è verificata a Fusina, nel Veneziano, dove un operaio di 50 anni è morto precipitando da un’impalcatura. Anche in questo caso, i sanitari del 118 hanno cercato di rianimare l’uomo, ma senza successo. Leggi anche: “DUE ANNI DI COVID”, LO SPECIALE DE LE IENE IN ONDA ...

