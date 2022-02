Morte Zamparini | Amauri | “Addio Presidente | la ricorderò sempre con affetto”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il ricordo di, ex calciatore del Palermo, per la scomparsa di Maurizio, attraverso un post su Instagram

Advertising

DiMarzio : #Zamparini | Il ricordo di Rino #Foschi ai nostri microfoni - ChrisPeverieri : #Venezia | Questa notte l’ex patron del VeneziaMestre Maurizio #Zamparini ha lasciato questo mondo. Non sarò tra q… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Zamparini, specchio di Palermo - TGR Sicilia - TgrRaiSicilia : Zamparini, specchio di Palermo - TGR Sicilia - ILOVEPACALCIO : Morte Zamparini, il cordoglio di Balzaretti (FOTO) - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Zamparini

... "item": "https://www.itasportpress.it/catania - news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Pulvirenti a ISP: 'volle giro della pace nel primo derby con i tifosi dopo...Vergiate ricorda Maurizio, "Un uomo deciso e generosissimo" Si è spento la notte scorsa Maurizio,l'ex presidente delle squadre di calcio del Venezia e del Palermo molto ...Il ricordo di Amauri, ex calciatore del Palermo, per la scomparsa di Maurizio Zamparini, attraverso un post su Instagram ...Tanti, tantissimi i messaggi per la morte di Maurizio Zamparini. Un suo ex calciatore come Josip Ilicic ha postato una foto sul suo profilo social Instagram con rappresentato Maurizio Zamparini e con ...