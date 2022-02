Maturita', presidi : "Il ministro ci ripensi, tolga la seconda prova" (Di martedì 1 febbraio 2022) "Siamo favorevoli ad un ritorno alla normalita', all'esame di stato del secondo ciclo, la Maturita' cosi' come prevede la legge, ma ci vuole gradualita'". Cosi' ad ANSA il presidente dell'Associazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) "Siamo favorevoli ad un ritorno alla normalita', all'esame di stato del secondo ciclo, la' cosi' come prevede la legge, ma ci vuole gradualita'". Cosi' ad ANSA il presidente dell'Associazione ...

Advertising

fattoquotidiano : Maturità, tutti contro la scelta di Bianchi. Presidi: “Passo indietro”. Studenti: “Seconda prova? Non abbiamo fatto… - barrymansixty1 : Olè. Presidi peraltro da tempo in pole per l’istituzionalizzazione della istruzione “mild” modello Covid #scuola - Open_gol : «Sarebbero bastati una prova scritta e il colloquio strutturato con la tesina come si è fatto negli ultimi anni» - Alberto39541201 : RT @MediasetTgcom24: Maturità, i presidi contro la seconda prova: 'Il ministro ci ripensi' #associazionenazionalepresidi #ministro #antone… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Maturità, i presidi contro la seconda prova: 'Il ministro ci ripensi' #associazionenazionalepresidi #ministro #antone… -