Mascherine dolci di carnevale | la ricetta semplice che piace ai bambini!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ilè alle porte e non c’è niente di meglio che creare delledida mangiare tutti insieme. Le chiacchiere a forma disono, ovviamente, delle classiche chiacchiere a cui dare la forma di una mascherina per far divertire grandi e piccini. Per realizzarle servono alcuni ingredienti facilmente reperibili in cucina: 1 uovo 30 gr di burro 1 buccia grattugiata d’arancia 35 gr di zucchero 1 buccia grattugiata di limone 1 cucchiaino di miele Sale 1 cucchiaio di liquore strega 300 gr di farina 00 Procedimento Bisogna formare con la farina, su un tavolo da lavoro, una fontanella. In quest’ultima dobbiamo versare lo zucchero, il miele, il burro tagliato a dadini, diventato morbido fuori dal frigo, e l’uovo. Dopodiché aggiungiamo un pizzico di sale e versiamo il cucchiaio di liquore ...