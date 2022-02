Lutto nel calcio |  è morto Zamparini

Advertising

monza_news : La morte di Maurizio Zamparini a pochi mesi da quella del figlio Armando - fabio_poloni : Lutto nel calcio, addio a #Zamparini #venezia #palermo - infoitsport : Morto Maurizio Zamparini: lutto nel mondo del calcio per l'ex storico presidente del Palermo - infoitsport : Lutto nel calcio: Zamparini scomparso nella notte a 80 anni - infoitsport : Maurizio Zamparini ci ha lasciati, lutto nel mondo del calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

1998, dopo un decennio di presidenza Zamparini, arriva la tanto agognata promozione in serie A con Walter Novellino in panchina e Alvaro Recoba in attacco. "Sono entratoVenezia su ...mondo del calcio. A 80 anni è morto Maurizio Zamparini , ex presidente del Palermo, che da qualche giorno era ricoverato nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dopo essere ...Un particolare colpisce, quello di un doppio lutto in famiglia ... che lo aveva fondato nel 1934. Fino al 2012, quando ci fu il terremoto, fu lei a portarlo avanti con tenacia e passione, aiutata ...PALERMO. È morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo calcio e del Venezia Maurizio Zamparini. L'imprenditore friulano, 80 anni compiuti a giugno, è deceduto intorno ...