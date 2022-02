Lega Serie A, Dal Pino pronto a dimettersi: il retroscena (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Lega Serie A Dal Pino sarebbe pronto a dimettersi dopo la lettera di Gravina Paolo Dal Pino, attuale presidente della Lega Serie A, starebbe pensando seriamente alle dimissioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sarebbe troppo profonda la spaccatura tra la stessa Lega e la FIGC dopo l’ultimatum di Gravina per far adeguare lo statuto ai principi informatori del Coni. Una richiesta che avrebbe incrementato la distanza tra le due istituzione e portato Dal Pino a pensare alle dimissioni dal ruolo di presidente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente dellaA Dalsarebbedopo la lettera di Gravina Paolo Dal, attuale presidente dellaA, starebbe pensando seriamente alle dimissioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sarebbe troppo profonda la spaccatura tra la stessae la FIGC dopo l’ultimatum di Gravina per far adeguare lo statuto ai principi informatori del Coni. Una richiesta che avrebbe incrementato la distanza tra le due istituzione e portato Dala pensare alle dimissioni dal ruolo di presidente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

