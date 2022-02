Lazio | Sarri furioso per il calciomercato | non si sente supportato

(Di martedì 1 febbraio 2022) L’allenatore dellasarebbecon la società biancoceleste dopo i mancati colpi arrivati dal mercato Maurizionon ci sta. La gestione del mercato di gennaio, caotica e confusionaria, lo ha destabilizzato e lo ha resocon la società. Come riportato da Alfredo Pedullà e Corriere dello Sport oggi in edicola, l’arrivo di Cabral e il tesseramento di Kamenovic dopo sette mesi di parcheggio a Formello sembrano pezze che poco hanno a che vedere con il tanto decantato progetto legato al Comandante.aveva chiesto calciatori pronti, in particolare un terzino sinistro e un vice Immobile affidabile, esprimendo una preferenza per i calciatori della Serie A, capaci di inserirsi più rapidamente. Non è arrivato niente di tutto questo e lo stesso Cabral è un ...

Commenta per primo Tanto per. Breve recap ultimo giorno di calciomercato della: dopo aver fatto un braccio di ferro di un mese psicologico con(dico per ipotesi, ma seguitemi), Tare e Lotito si gettano per comprargli qualcuno. Qualcuno, proprio: cioè un profilo ...: perci sono Kamenovic e Jovane Cabral (a 5' dal gong). Niente Miranchuk, Mota e Lucca), ma tante partenze di elementi di secondo piano per risparmiare sul monte ingaggi. Napoli: unico ...Si è chiuso alle ore 20.00 di ieri il mercato: la Lazio solo nei minuti finali è riuscita a piazzare un colpo in entrata. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Sarri e i tifosi si aspettavano altri ...Un film già visto. La Lazio è stata ancora una volta protagonista in negativo del mercato di gennaio. In tre finestre di mercato si può fare una squadra seria l'appello lanciato tempo fa dal tecnico ...