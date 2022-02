Interprete italiano a Kharkiv | ”Se Putin vuole si prenderà altro pezzo territorio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Moderatamente preoccupato”. Perché anche se in città ”non si vedono in giro truppe”, per l’romano Marco Cirulli, che vive ain Ucraina a 30 chilometri dal confine russo da 15 anni, ”sepotrà prendersi undi, lo farà”. All’Adnkronos spiega che ”per prudenza la gente ha iniziato a fare scorta di beni alimentari di prima necessità, ma per il resto continua comportarsi come faceva prima”. Lui, alla scorta alimentare, per il momento non ha ancora provveduto perché, se una guerra ci sarà, non è questione di ore. ”Il ministero degli Interni ucraino parla del 20 febbraio, come data. Perché in questo momento c’è tanta neve e le temperatura sono alte per la stagione. Quindi per un carro armato avanzare in questa situazione è più ...