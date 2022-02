In amicizia: Lontano dagli occhi…. (Di martedì 1 febbraio 2022) In amicizia vale la frase:”Lontano dagli occhi, Lontano dal cuore?”Ve lo hanno mai detto? Magari quando avevate 15 anni e il vostro amore estivo tornava a casa dopo due settimane di amore folle. Quindi è una frase che fa pensare alla fine di un amore a causa della lontananza. Ricordo che me la dicevano spessissimo durante i sei mesi di relazione a distanza che ho vissuto con mio marito, quindi 8 anni fa. Lontano dagli occhi, Lontano dal cuore: in amicizia Io vivo amore e amicizia come se fossero la stessa cosa. Con dedizione, rispetto e soprattutto onestà, anche troppa . Questo, naturalmente, è un punto a mio sfavore. Ho anche perso delle amiche per la troppa onestà, per una visione dell’amicizia che non ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 1 febbraio 2022) Invale la frase:”occhi,dal cuore?”Ve lo hanno mai detto? Magari quando avevate 15 anni e il vostro amore estivo tornava a casa dopo due settimane di amore folle. Quindi è una frase che fa pensare alla fine di un amore a causa della lontananza. Ricordo che me la dicevano spessissimo durante i sei mesi di relazione a distanza che ho vissuto con mio marito, quindi 8 anni fa.occhi,dal cuore: inIo vivo amore ecome se fossero la stessa cosa. Con dedizione, rispetto e soprattutto onestà, anche troppa . Questo, naturalmente, è un punto a mio sfavore. Ho anche perso delle amiche per la troppa onestà, per una visione dell’che non ...

