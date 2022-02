Guida all'acquisto - Perché lei: Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV 4WD Exellence (Di martedì 1 febbraio 2022) Se c'è una cosa che non manca ai coreani della Hyundai, è sicuramente il coraggio. Più che una semplice evoluzione del modello precedente, mai come in questo caso è più corretto parlare di una vera a propria rivoluzione: la nuova Tucson è tutto fuorché scontata o prevedibile. Aspetto muscoloso, fiancate scolpite, caratterizzate dai parafanghi squadrati e dagli angoli vivi che mettono in evidenza i passaruota. Tutta sua, poi, la calandra con elementi a specchio che nasconde le luci diurne a Led quando non sono accese. Oggetto della nostra Guida all'acquisto, la variante full hybrid da 230 cavalli con trazione integrale, cambio automatico nel ricco allestimento Exellence. Confort e abitabilità. Nonostante la metamorfosi, le misure esterne sono rimaste praticamente francobollate a quelle del modello che ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 febbraio 2022) Se c'è una cosa che non manca ai coreani della, è sicuramente il coraggio. Più che una semplice evoluzione del modello precedente, mai come in questo caso è più corretto parlare di una vera a propria rivoluzione: la nuovaè tutto fuorché scontata o prevedibile. Aspetto muscoloso, fiancate scolpite, caratterizzate dai parafanghi squadrati e dagli angoli vivi che mettono in evidenza i passaruota. Tutta sua, poi, la calandra con elementi a specchio che nasconde le luci diurne a Led quando non sono accese. Oggetto della nostraall', la variante full hybrid da 230 cavalli con trazione integrale, cambio automatico nel ricco allestimento. Confort e abitabilità. Nonostante la metamorfosi, le misure esterne sono rimaste praticamente francobollate a quelle del modello che ...

