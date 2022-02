Esame di terza media 2022, tornano le prove scritte: ecco come sarà (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – tornano le prove scritte anche per l’Esame di terza media. Lo rende noto il Ministero dell’Istruzione. Per l’Esame del primo ciclo, si spiega in una nota, sono previste due prove scritte, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, e un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione civica. Leggi anche Il Fatto Maturità, si fa in presenza e tornano gli scritti: ecco come sarà l’Esame di Stato 2022 La votazione finale resta in decimi. Si potrà ottenere la lode, con deliberazione ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma –leanche per l’di. Lo rende noto il Ministero dell’Istruzione. Per l’del primo ciclo, si spiega in una nota, sono previste due, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, e un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione civica. Leggi anche Il Fatto Maturità, si fa in presenza egli scritti:l’di StatoLa votazione finale resta in decimi. Si potrà ottenere la lode, con deliberazione ...

