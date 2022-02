“Detto Fatto”: focaccia sardenaria di Gianfranco Iervolino (Di martedì 1 febbraio 2022) Il tutor Gianfranco Iervolino, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha proposto la focaccia sardenaria. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 600 g farina, 300 ml acqua, 72 ml olio evo, 15 g lievito di birra, 13 g sale 300 g polpa di pomodoro, 200 g pomodorini freschi, 40 g olive taggiasche, 6 acciughe salate, 5 spicchi di aglio, 1 cucchiaio di capperi sotto sale, olio, origano, sale Procedimento Impasto: in una ciotola mettiamo l’acqua ed il lievito. Aggiungiamo poca farina e mescoliamo in modo da creare una cremina. Inseriamo il sale e la farina rimasta. Mescoliamo ancora e, solo alla fine, aggiungiamo l’olio. Lavoriamo per 10-15 minuti. Lasciamo lievitare in un contenitore ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 1 febbraio 2022) Il tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha proposto la. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 600 g farina, 300 ml acqua, 72 ml olio evo, 15 g lievito di birra, 13 g sale 300 g polpa di pomodoro, 200 g pomodorini freschi, 40 g olive taggiasche, 6 acciughe salate, 5 spicchi di aglio, 1 cucchiaio di capperi sotto sale, olio, origano, sale Procedimento Impasto: in una ciotola mettiamo l’acqua ed il lievito. Aggiungiamo poca farina e mescoliamo in modo da creare una cremina. Inseriamo il sale e la farina rimasta. Mescoliamo ancora e, solo alla fine, aggiungiamo l’olio. Lavoriamo per 10-15 minuti. Lasciamo lievitare in un contenitore ...

Advertising

Raiofficialnews : “Se 20 anni fa mi avessero detto che avrei condotto per tre volte @SanremoRai non ci avrei creduto. Fiorello l’anno… - marattin : i condizionamenti della sinistra radicale e di chi ha scambiato la politica per una gara a chi la spara più grossa,… - FBiasin : #Kulusevski “ieri” <Ho detto no all’#Inter perché avevo dei dubbi tattici su #Conte>. #Kulusevski oggi <Sì al… - AleHomburg : Ragazzi, Kabir ieri ha fatto capire chiaramente che pensa/sa sia J, oggi ha detto Antonio a B proprio per cercare d… - 23Aestas : Oggi sono molto giù di morale. Mi hanno detto una cosa che mi ha fatto veramente male -