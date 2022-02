Dazn, Nielsen, Digitalia ’08 (gruppo Mediaset) e Audiweb strapazzati da AgCom (Di martedì 1 febbraio 2022) AgCom in pressing su Dazn ItaliaOggi, pagina 16, di Claudio Plazzotta. Leggendo nel dettaglio la delibera 18/22 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dedicata all’istruttoria sulla metodologia di rilevazione degli ascolti delle partite di Serie A da parte di Dazn, si assiste a un processo di demolizione del sistema Nielsen messo in piedi da Digitalia ’08 e Dazn per provare a fornire un dato di total audience al mercato nella stagione 2021-22. L’Autorithy presieduta da Giacomo Lasorella mette infatti in evidenza come non sia giustificabile da nessun punto di vista lo scostamento tra le audience fornite da Auditel per le partite viste sulle tv connesse e quelle fornite da Nielsen, con un intero girone di andata nel quale il dato Nielsen è ... Leggi su tvzoom (Di martedì 1 febbraio 2022)in pressing suItaliaOggi, pagina 16, di Claudio Plazzotta. Leggendo nel dettaglio la delibera 18/22 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dedicata all’istruttoria sulla metodologia di rilevazione degli ascolti delle partite di Serie A da parte di, si assiste a un processo di demolizione del sistemamesso in piedi da’08 eper provare a fornire un dato di total audience al mercato nella stagione 2021-22. L’Autorithy presieduta da Giacomo Lasorella mette infatti in evidenza come non sia giustificabile da nessun punto di vista lo scostamento tra le audience fornite da Auditel per le partite viste sulle tv connesse e quelle fornite da, con un intero girone di andata nel quale il datoè ...

