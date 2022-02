“Cosa diavolo è questo?”: arriva la cassetta della colazione, Davide Silvestri scioccato [VIDEO] (Di martedì 1 febbraio 2022) Scoperta sconcertante di Davide Silvestri all’arrivo della colazione nella casa del Grande Fratello Vip: l’ipotesi è clamorosa L’attore Davide Silvestri (screenshot Mediaset Infinity)Nella casa del Grande Fratello Vip c’è un ultimo episodio che sta facendo discutere i social. Si tratta di un nuovo bigliettino gate ma questa volta la responsabilità sembrerebbe essere totalmente degli autori. Per errore in casa è arrivato infatti un foglio sospetto dal contenuto top secret che ha però sconvolto alcuni inquilini della casa più spiata. In particolare, ad aver colpito tutti è stata la reazione di Davide Silvestri parso particolarmente stupito di fronte al contenuto del figlio ritrovato. Davide ... Leggi su specialmag (Di martedì 1 febbraio 2022) Scoperta sconcertante diall’arrivonella casa del Grande Fratello Vip: l’ipotesi è clamorosa L’attore(screenshot Mediaset Infinity)Nella casa del Grande Fratello Vip c’è un ultimo episodio che sta facendo discutere i social. Si tratta di un nuovo bigliettino gate ma questa volta la responsabilità sembrerebbe essere totalmente degli autori. Per errore in casa èto infatti un foglio sospetto dal contenuto top secret che ha però sconvolto alcuni inquilinicasa più spiata. In particolare, ad aver colpito tutti è stata la reazione diparso particolarmente stupito di fronte al contenuto del figlio ritrovato....

