Conferenza stampa Vlahovic: «Orgoglioso ed emozionato. Il DNA Juve è parte di me» (Di martedì 1 febbraio 2022) Il neo attaccante della Juventus Dusan Vlahovic si è presentato in Conferenza stampa È il giorno di di Dusan Vlahovic in casa Juventus. Il bomber serbo ha parlato in Conferenza stampa presentandosi al mondo bianconero. FIORENTINA – «Prima di iniziare vorrei ringraziare la Fiorentina, la gente che è stata lì, i miei compagni della Primavera e della prima squadra. Tutti i direttori, i presidenti, allenatori che sono stati con me in questi anni. Vorrei nominare mister Italiano che mi ha aiutato tanto ed è stato con me fino all’ultimo momento, aiutandomi e mandandogli un grande in bocca al lupo. Mister Prandelli, poi, ha fatto tanto per me e lo ringrazierò per me. La città mi ha accolto in modo eccezionale fin da quando ero piccolo, e ho sempre ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Il neo attaccante dellantus Dusansi è presentato inÈ il giorno di di Dusanin casantus. Il bomber serbo ha parlato inpresentandosi al mondo bianconero. FIORENTINA – «Prima di iniziare vorrei ringraziare la Fiorentina, la gente che è stata lì, i miei compagni della Primavera e della prima squadra. Tutti i direttori, i presidenti, allenatori che sono stati con me in questi anni. Vorrei nominare mister Italiano che mi ha aiutato tanto ed è stato con me fino all’ultimo momento, aiutandomi e mandandogli un grande in bocca al lupo. Mister Prandelli, poi, ha fatto tanto per me e lo ringrazierò per me. La città mi ha accolto in modo eccezionale fin da quando ero piccolo, e ho sempre ...

Advertising

borghi_claudio : Vedo con piacere che nei territori cominciano ad esserci reazioni al tradimento. - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di presentazione di Vlahovic! LIVE su @JuventusTV: - RaiPlay : ?? #Sanremo2022 | La prima conferenza stampa in diretta streaming: - despite_qwame : RT @DiMarzio: Dai ringraziamenti per la @acffiorentina alla sua felicità per essere diventato un nuovo giocatore della @juventusfc: tutte l… - ClaireDeLaCroi2 : @AnnaMolinaro9 È una fake news... Ieri in conferenza stampa un giornalista ha chiesto se ci sarà uno spazio dedicat… -