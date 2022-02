Come rivedere Sanremo in replica

Come (ri)vedere Sanremo in replica (Di martedì 1 febbraio 2022) Amadeus Ha preso ufficialmente il via la 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma su Rai 1, in prima serata, da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022. A capo della kermesse canora, per il terzo anno consecutivo, c’è il direttore artistico Amadeus. Oltre che sul “canonico” Rai 1, i telespettatori possono però seguire la gara in alta definizione su Rai1 HD (canale 501 del DTT), e su Rai Italia, il canale per gli italiani all’estero. Inoltre, il giorno successivo al prime time, Rai Premium trasmette la replica della serata precedente. Chi non riuscisse a seguire le serate in diretta, può infatti sintonizzarsi sul canale 25 del DTT alle ore 13.40 circa da mercoledì 2 a sabato 5 febbraio 2022. La finalissima verrà, invece, replicata lunedì 7 febbraio 2022 dalle 13.20. Infine, resterà a disposizione anche il sito RaiPlay, dove ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022) Amadeus Ha preso ufficialmente il via la 72esima edizione del Festival di, in programma su Rai 1, in prima serata, da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022. A capo della kermesse canora, per il terzo anno consecutivo, c’è il direttore artistico Amadeus. Oltre che sul “canonico” Rai 1, i telespettatori possono però seguire la gara in alta definizione su Rai1 HD (canale 501 del DTT), e su Rai Italia, il canale per gli italiani all’estero. Inoltre, il giorno successivo al prime time, Rai Premium trasmette ladella serata precedente. Chi non riuscisse a seguire le serate in diretta, può infatti sintonizzarsi sul canale 25 del DTT alle ore 13.40 circa da mercoledì 2 a sabato 5 febbraio 2022. La finalissima verrà, invece,ta lunedì 7 febbraio 2022 dalle 13.20. Infine, resterà a disposizione anche il sito RaiPlay, dove ...

Advertising

GCausaIbla : Mahmood e Blanco un po' come la Juventus in Champions: parte bene, ma poi un po' da rivedere #Sanremo2022 #Brividi #Sanremo - Ma_Rafa67 : @La7tv QUATTROCENTOVENTISETTE MORTI Sileri...che regole volete rivedere? Volete riempire di nuovo tutti gli uffici… - marcodemacn : La canzone di Mahmood e Blanco è bella, ma è come una rete sul filo del fuorigioco ai tempi del VAR. La voglia rive… - Albertos111 : @mautortorella Sono d’accordo ma Ruggero Orlando era un attore, una maschera si può rivedere come Totò - LoMonacoRicky : @jaxofficial @stanzaselvaggia Eh però se siamo arrivati a questo punto, non pensi di rivedere un po’ altre tue posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come rivedere Sanremo 2022, la commozione di Amadeus e la bellezza di Ornella Muti Amadeus commosso dice alla platea: 'Bentornati, rivedere la platea piena, dopo un anno, è motivo di ... Ornella Muti Eccola, Ornella Muti , che Amadeus presenta come la donna che 'ha fatto innamorare il ...

Sanremo 2022, la prima serata. Amadeus si commuove: "Sarà l'età o il pubblico..." ... e propone brani come Quando sei disperato , Com'è triste Venezia, Canzone Triste o Perdere l'amore ... o forse sono davvero felice di rivedere il pubblico": un commosso Amadeus, accolto dagli applausi ...

Beautiful, come rivedere la puntata dell'1 febbraio Mediaset Play Udinese, si rivede finalmente Pereyra. Success o Pussetto col Cagliari Rientra Pereyra, convocato per Udinese-Cagliari? Roberto Pereyra, infatti, è tornato a lavorare in gruppo, l'infortunio alla spalla sembrerebbe completamente superato, potrebbe già rientrare nella lis ...

Amadeus commosso dice alla platea: 'Bentornati,la platea piena, dopo un anno, è motivo di ... Ornella Muti Eccola, Ornella Muti , che Amadeus presentala donna che 'ha fatto innamorare il ...... e propone braniQuando sei disperato , Com'è triste Venezia, Canzone Triste o Perdere l'amore ... o forse sono davvero felice diil pubblico": un commosso Amadeus, accolto dagli applausi ...Rientra Pereyra, convocato per Udinese-Cagliari? Roberto Pereyra, infatti, è tornato a lavorare in gruppo, l'infortunio alla spalla sembrerebbe completamente superato, potrebbe già rientrare nella lis ...