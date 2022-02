Bimba travolta e uccisa da moto pirata a Cagliari

(Di martedì 1 febbraio 2022) Stavano attraversando la strada quando sono state investite da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità. Una bambina è morta e la madre è rimasta ferita in via Cadello a. ...

Stavano attraversando la strada quando sono state investite da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità. Una bambina è morta e la madre è rimasta ferita in via Cadello a Cagliari.