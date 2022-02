Avanti un altro, Luca Laurenti “colpisce” Bonolis: la scena è sconvolgente (Di martedì 1 febbraio 2022) Avanti un altro, Luca Laurenti e Paolo Bonolis mai visti così: si è fatto male? La scena è davvero incredibile. Avanti un altro continua a riscuotere un grandissimo successo grazie soprattutto alla simpatia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ormai sono una coppia più che collaudata del mondo della tv. Foto Mediaset PlayI due si sono incontrati per la prima volta nel 1991 quando il conduttore ha scelto Laurenti come musicista e collaboratore per il programma Urka!. Da allora i due non si sono mai “lasciati” né sul lavoro né in amicizia; tra loro infatti non c’è solo una complicità televisiva ma un vero e proprio rapporto d’amicizia. Nonostante siano due persone ... Leggi su chenews (Di martedì 1 febbraio 2022)une Paolomai visti così: si è fatto male? Laè davvero incredibile.uncontinua a riscuotere un grandissimo successo grazie soprattutto alla simpatia di Paolo, che ormai sono una coppia più che collaudata del mondo della tv. Foto Mediaset PlayI due si sono incontrati per la prima volta nel 1991 quando il conduttore ha sceltocome musicista e collaboratore per il programma Urka!. Da allora i due non si sono mai “lasciati” né sul lavoro né in amicizia; tra loro infatti non c’è solo una complicità televisiva ma un vero e proprio rapporto d’amicizia. Nonostante siano due persone ...

