Arrigo Sacchi dice basta …

(Di martedì 1 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM – LO STRESS FERMATitolavano più o meno tutti così i quotidiani del 2 febbraio del 2001, il giorno successivo all’annuncio bomba … Una piazza, Parma, che veniva presa in contropiede, “Proprio lui,, il nemico numero 1 del gioco all’italiana, il profeta della zona, del calcio totale. Ha ripreso il Parma dopo 14 anni e l’ha mollato dopo appena 23 giorni” (Cit. La Stampa, 2 febbraio 2001). «Dimissioni per motivi personali», recita il comunicato della società, al termine della partita di Coppa Italia di Udine. In arrivo il nuovo “Mister”, Renzo Ulivieri. In conferenza stampaconfermerà poi che lo stress ha preso il sopravvento: “Qui la situazione si è fatta troppo dura per me. Lascio per sempre. Non farò più l’allenatore». Purtroppo, non è la prima ...