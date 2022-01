Torna la maturità (quasi) normale. E gli studenti frignano: “Non si tiene conto del Covid” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen – Torna l’esame di maturità nella sua quasi normalità e subito gli studenti frignano: “Non si tiene conto del Covid“. Quest’anno dunque ci saranno due scritti all’esame di maturità 2022: secondo quanto si apprende, saranno Italiano e una seconda prova. Gli esami si svolgeranno in presenza. Tornano le prove scritte anche per l’esame di terza media. Lo ha deciso il ministero dell’Istruzione, che ha anche inviatouna informativa ai sindacati di settore. Il ministro Patrizio Bianchi motiva la decisione come un passo significativo verso il ritorno alla cosiddetta normalità. E, aggiungiamo noi, con l’auspicio che non si sfornino altri diplomati spesso impreparati come durante la pandemia. Esame di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen –l’esame dinella suanormalità e subito gli: “Non sidel“. Quest’anno dunque ci saranno due scritti all’esame di2022: secondo quanto si apprende, saranno Italiano e una seconda prova. Gli esami si svolgeranno in presenza.no le prove scritte anche per l’esame di terza media. Lo ha deciso il ministero dell’Istruzione, che ha anche inviatouna informativa ai sindacati di settore. Il ministro Patrizio Bianchi motiva la decisione come un passo significativo verso il ritorno alla cosiddetta normalità. E, aggiungiamo noi, con l’auspicio che non si sfornino altri diplomati spesso impreparati come durante la pandemia. Esame di ...

