Sassari | spaccio stupefacenti | arrestato un operaio straniero

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Durante i controlli dalla GdF al porto di Porto Torres è stato fermato; successivamente in ospedale si è accertato che trasportava oltre 650 grammi di cocaina all’interno del suo corpo– Ancora un arresto per droga effettuato dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dinell’ambito dei controlli mirati al contrasto del traffico nazionale e internazionale di sostanzenelle aree portuali e aeroportuali della provincia, intensificati in concomitanza dei controlli volti al rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19. In particolare allo sbarco dalla nave proveniente da Barcellona (Spagna), i militari del Nucleo Mobile della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Torres, hanno controllato un giovane cittadino venezuelano. Durante le operazioni di ...