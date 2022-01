Napoli, Folorunsho risolve con il Pordenone: va in prestito alla Reggina (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Pordenone ha comunicato – in accordo con il Napoli – la risoluzione anticipata del prestito del centrocampista Michael Folorunsho. Folorunsho, neroverde dallo scorso agosto, ha totalizzato 17 presenze con la maglia del Pordenone e realizzato 3 reti. Il calciatore è tornato alla Reggina, dove ha disputato lo scorso campionato di B con un ottimo rendimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilha comunicato – in accordo con il– la risoluzione anticipata deldel centrocampista Michael, neroverde dallo scorso agosto, ha totalizzato 17 presenze con la maglia dele realizzato 3 reti. Il calciatore è tornato, dove ha disputato lo scorso campionato di B con un ottimo rendimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

