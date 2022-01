Muore ragazza di 20 anni nello schianto fra due auto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lucca, 31 gennaio 2022 - Tragedia nella tarda serata di ieri sulla Via Nuova per Pisa , all'altezza del bar "The Small" a San Lorenzo a Vaccoli. Una ragazza di 20 anni ha perso la vita nello scontro ... Leggi su lanazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lucca, 31 gennaio 2022 - Tragedia nella tarda serata di ieri sulla Via Nuova per Pisa , all'altezza del bar "The Small" a San Lorenzo a Vaccoli. Unadi 20ha perso la vitascontro ...

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #29gennaio 1987 muore lo scrittore Carlo Cassola. Vincitore, nel 1960, del premio Strega con il… - infoitinterno : Schianto in via Tirabassi a Reggio Emilia, muore ragazza di 20 anni - NoiTv : Tragico frontale sulla via per Pisa, muore giovane ragazza, altri 4 feriti -VIDEO - ReggioPress : Auto si ribalta, muore ragazza di 21 anni che consegnava le pizze - anthos_04 : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #29gennaio 1987 muore lo scrittore Carlo Cassola. Vincitore, nel 1960, del premio Strega con il libro “L… -