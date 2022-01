“Ma ci avevate creduto?”: momento shock in diretta, Veronica Gentili resta impietrita [VIDEO] (Di lunedì 31 gennaio 2022) Momenti di panico quelli vissuti in diretta da Veronica Gentili a Controcorrente. La discussione degenera e in studio volano parole pesanti Veronica Gentili, momenti di delirio in trasmissione (Mediaset Infinity)I due grandi temi che stanno dominando tutte le discussioni dei talk show sono due: la pandemia da Sars-CoV-2 da un lato e l’elezione del Presidente della Repubblica dall’altro. Il weekend, infatti, è stato scosso da questa grande e inaspettata rielezione di Sergio Mattarella a questa importante carica statale. A Controcorrente, condotto da Veronica Gentili, lunedì 30 gennaio si è discusso di entrambe le questioni. A un certo punto, però, i toni si sono decisamente alzati. Nunzia di Girolamo fuori controllo, Veronica Gentili la ... Leggi su specialmag (Di lunedì 31 gennaio 2022) Momenti di panico quelli vissuti indaa Controcorrente. La discussione degenera e in studio volano parole pesanti, momenti di delirio in trasmissione (Mediaset Infinity)I due grandi temi che stanno dominando tutte le discussioni dei talk show sono due: la pandemia da Sars-CoV-2 da un lato e l’elezione del Presidente della Repubblica dall’altro. Il weekend, infatti, è stato scosso da questa grande e inaspettata rielezione di Sergio Mattarella a questa importante carica statale. A Controcorrente, condotto da, lunedì 30 gennaio si è discusso di entrambe le questioni. A un certo punto, però, i toni si sono decisamente alzati. Nunzia di Girolamo fuori controllo,la ...

Advertising

luca_fly1 : RT @LGramellini: Avevate detto che la rosa sarebbe rimasta questa. Che non arrivava nessuno. Che non c'erano soldi. E tutti vi avevano cred… - mcrisj01 : RT @LGramellini: Avevate detto che la rosa sarebbe rimasta questa. Che non arrivava nessuno. Che non c'erano soldi. E tutti vi avevano cred… - GPeppe34N : RT @LGramellini: Avevate detto che la rosa sarebbe rimasta questa. Che non arrivava nessuno. Che non c'erano soldi. E tutti vi avevano cred… - lupogdg : RT @LGramellini: Avevate detto che la rosa sarebbe rimasta questa. Che non arrivava nessuno. Che non c'erano soldi. E tutti vi avevano cred… - EnricoIsRage : SONO TORNATO MERDE CI AVEVATE CREDUTO -

Ultime Notizie dalla rete : avevate creduto LETTERA I politici che gli italiani si meritano E voi ci avevate creduto? Poi passarono altri sessanta giorni quando proclamò che "Avevo altri piani ma per il bene del paese ci sono!" che assomiglia tanto al "non dovevi disturbarti" quando ti ...

Ruggeri: 'Anche la mia generazione ha perso (ma in finale)' Come avevate iniziato il campionato? "Forse tutti, non solo noi nati a metà o alla fine degli anni ... che hai vissuto e per le quali hai parteggiato o creduto. Non a caso quando ho scritto in quella ...

"Ma ci avevate creduto?": momento shock in diretta, Veronica Gentili resta impietrita [VIDEO] Specialmag.it Coco Rebecca è la cover star di febbraio di Vogue Italia. L'intervista integrale Coco Rebecca: attrice, vent'anni, è passata dalla serie tv “Summertime” alla cover di Vogue Italia. In mezzo, i dubbi e le gioie della sua generazione ...

Roma, tre motivi per credere alla Champions Lo ha chiesto, ci ha sperato ma alla fine si è dovuto adeguare. Niente da fare. Nemmeno per questa sessione Mourinho avrà il regista invocato dalla scorsa estate. Per ...

E voi ci? Poi passarono altri sessanta giorni quando proclamò che "Avevo altri piani ma per il bene del paese ci sono!" che assomiglia tanto al "non dovevi disturbarti" quando ti ...Comeiniziato il campionato? "Forse tutti, non solo noi nati a metà o alla fine degli anni ... che hai vissuto e per le quali hai parteggiato o. Non a caso quando ho scritto in quella ...Coco Rebecca: attrice, vent'anni, è passata dalla serie tv “Summertime” alla cover di Vogue Italia. In mezzo, i dubbi e le gioie della sua generazione ...Lo ha chiesto, ci ha sperato ma alla fine si è dovuto adeguare. Niente da fare. Nemmeno per questa sessione Mourinho avrà il regista invocato dalla scorsa estate. Per ...