Juventus, Zakaria si presenta: «Devo ancora rendermene conto» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Zakaria si presenta: la prima intervista del centrocampista svizzero da nuovo giocatore della Juventus Il neoacquisto della Juventus, Zakaria, ha rilasciato le prime dichiarazioni a JTV. Le parole del centrocampista bianconero: FIRMA – «Firmare per la Juventus è qualcosa di eccezionale per me, Devo ancora rendermene conto. È un grandissimo club, sono molto onorato e orgoglioso di poterne fare parte. Darò il massimo per poter dare il mio contributo». CARATTERISTICHE – «Posso aiutare la squadra a recuperare palloni, è una delle mie qualità. Posso dare il mio contributo in progressione e con il mio dinamismo e posso contribuire con la mia mentalità, a voler vincere tutte le partite. Anche se so che questa è già la ...

