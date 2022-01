Januzaj in pole per il post - Insigne: potrebbe arrivare a zero. Contatti avviati (Di lunedì 31 gennaio 2022) Corriere dello Sport - In pole Adnan Januzaj dal Real Sociedad per sostituire Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la prossima mossa del Napoli sarà la sostituzione di Lorenzo Insigne. Il club è alla continua ricerca del papabile vicario e tra i tanti nomi spunta quello di Adnan Januzaj : 'Come si ... Leggi su forzazzurri (Di lunedì 31 gennaio 2022) Corriere dello Sport - InAdnandal Real Sociedad per sostituire Lorenzo. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la prossima mossa del Napoli sarà la sostituzione di Lorenzo. Il club è alla continua ricerca del papabile vicario e tra i tanti nomi spunta quello di Adnan: 'Come si ...

sangue_azzurro_ : ??Il Napoli in pole position per Januzaj! ??Contratto in scadenza per lui e a giugno potrebbe decidere di aggregarsi… -