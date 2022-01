Inserire allarme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 gennaio 2022) I furti nelle case, negli uffici e nelle attività commerciali sono all’ordine del giorno perché purtroppo la microcriminalità è molto diffusa. Alcune bande di veri delinquenti si organizzano addirittura con una ronda, nelle zone residenziali o che possono sembrare allettanti, per controllare quali sono gli orari di una minore sorveglianza. Ci sono periodi che poi diventano pericolosi per le case, come i periodi natalizi, pasquali, nei mesi dei matrimoni e in estate. Questi sono momenti in cui i cittadini onesti fanno delle compre, hanno del denaro contante in casa per delle spese impreviste e quindi è normale che il “bottino” recuperato diventa molto più cospicuo. Purtroppo poi oggi non ci sono più solo i furti di ori o di contanti, ma anzi si è esteso a televisori, computer, dispositivi mobili e tutto quello che ha un suo valore nel commercio dell’usato. Purtroppo è una piaga con cui ...