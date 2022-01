Impossibile dimenticarla, è la bambina col cappotto rosso ne ‘Schindler’s list’: aveva solo 3 anni, com’è oggi? (Di lunedì 31 gennaio 2022) È l’indimenticabile bambina col cappotto rosso nel film ‘Schinder’s list’: aveva solo 3 anni, ma sapete com’è diventata oggi? Il suo volto, senza alcun dubbio, è scolpito nella mente di ciascuno di voi. Stiamo parlando della ‘famosa’ bambina col cappotto rosso presente nel film ‘Schinder’s list’. Leggi anche –> È stata l’amatissima Teresa di ‘Un posto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 31 gennaio 2022) È l’indimenticabilecolnel film ‘Schinder’s, ma sapetediventata? Il suo volto, senza alcun dubbio, è scolpito nella mente di ciascuno di voi. Stiamo parlando della ‘famosa’colpresente nel film ‘Schinder’s. Leggi anche –> È stata l’amatissima Teresa di ‘Un posto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

martinoguardami : io che provo a dimenticarla e le ho chiesto di non scrivermi più se no non posso andare avanti, ho cambiato casa la… - melissasantinii : @Itsile_ anch’io non la sento da molto,ma è impossibile dimenticarla - Michela_Cucchi : «E, quando l'avrai trovato, farai sapere al mondo ciò che è impossibile perfino da concepire. Perché il mondo, anch… - Paola90185592 : @PAPER0GA Impossibile dimenticarla -