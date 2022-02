I migliori gol di gennaio 2022

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Anche in questo inizio di nuovo anno in Serie A si è segnato tantissimo, anche in un mese in cui sono saltate diverse partite a causa del Covid. Statisticamente, più si segna, più si segnano bei gol, più questa classifica è fatta per sottrazione. Abbiamo dovuto, con grande rammarico, lasciare fuori la punizione di Orsolini contro il Cagliari e le due punizioni in una partita di Biraghi contro il Genoa, per premiare quella di Pellegrini con la Juventus. Allo stesso modo abbiamo lasciato fuori il geniale colpo di testa di Joao Pedro, un altro bel gol di Orsolini, i tiri da fuori area di Dybala e Bastoni.