Evviva il Festival “scacciapensieri” adatto a tutte le età

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Confusi e felici ma preoccupati, per questo 72esimodi Sanremo , il terzo dell’era Amadeus . La preoccupazione è ovviamente per la situazione sanitaria in continua evoluzione. Dopo l’edizione...

Advertising

Evaporata : Evviva il festival - ImpieriFilippo2 : RT @LauraLuthien86: Beppe Vessicchio negativo! Il festival di #Sanremo2022 é salvo! Il presidente del Festival ci sarà! Evviva!!! #Bep… - SignorAldo : RT @LauraLuthien86: Beppe Vessicchio negativo! Il festival di #Sanremo2022 é salvo! Il presidente del Festival ci sarà! Evviva!!! #Bep… - LauraLuthien86 : Beppe Vessicchio negativo! Il festival di #Sanremo2022 é salvo! Il presidente del Festival ci sarà! Evviva!!!… - MasettoMassimo : E dopo il festival dei pagliacci, via al festival della canzone italiana. Gli italiani sono serviti!! Evviva il Mat… -

Ultime Notizie dalla rete : Evviva Festival

Gazzetta del Sud

... perché, a nostro avviso era doveroso che si ripresentassero all'Ariston dove tutto era iniziato l'anno scorso con la vittoria ale poi all'Eurofestival e vabbè che hanno aperto il concerto ...#postleathergeneration. Ornella Muti dai gioielli alle scarpe ecofashion" . I commenti in ... Scopri le ultime news suldi Sanremo .Confusi e felici ma preoccupati, per questo 72esimo Festival di Sanremo , il terzo dell’era Amadeus . La preoccupazione è ovviamente per la situazione ...Amadeus è intervenuto a Porta a Porta in una finestra flash nella quale Bruno Vespa l'ha presentato come "l'unico presidente eletto". E di questi tempi non è ...